Pendik'te Boşanma Aşamasındaki Kadın Sokak Ortasında Silahla Öldürüldü - Son Dakika
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Pendik'te Boşanma Aşamasındaki Kadın Sokak Ortasında Silahla Öldürüldü

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Pendik'te boşanma aşamasındaki Safiye Bıçak, eşi Vedat Bıçak tarafından sokak ortasında silahla öldürüldü. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

03.07.2024 11:31
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Gamze EĞRİ-Murat SOLAK/ Pendik'te 2 çocuk annesi Safiye Bıçak boşanma aşamasındaki eşi Vedat Bıçak tarafından sokak ortasında silahla öldürüldü. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Dumlupınar Mahallesi'nde bugün saat 07.30'da meydana geldi. 2 çocuk annesi 46 yaşındaki Safiye Bıçak, eşi 48 yaşındaki Vedat Bıçak ile şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. Vedat Bıçak, yaklaşık 2 aydır eşiyle oturduğu daireden bir üst katta olan annesinin yanına taşındı. Bugün sabah saatlerinde ise Safiye Bıçak, kardeşiyle birlikte işe gitmek üzere evlerinin karşısındaki kaldırımda yürümeye başladı. Safiye Bıçak kaldırımdaki konteynere çöp atmaya gittiği sırada, yanına yaklaşan Vedat Bıçak silahını çıkararak Safiye Bıçak'a defalarca ateş etti. Kadın kanlar içinde yere yığılırken şüpheli binaya girip evine çıktı ve pencereden etrafa tehditler savurdu. Daha sonra ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri polise haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Safiye Bıçak'ı ambulansla hastaneye götürdü. Bıçak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yapan ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

'YAKLAŞMAYIN ÖLDÜRÜRÜM HEPİNİZİ' DİYE BAĞIRIYORDU

Mahalle sakini Şenay Yelden, "Silah sesine çıktık, ne olduğunu anlamadık. Kadını yerde, yatıyor olduğunu gördüm. Eşi de üst kattan bağırıyordu 'Yaklaşmayın öldürürüm hepinizi' diye. Sonra ambulans geldi. Öldüren eşiymiş. Sık sık kavga ediyorlardı. Eşi alkol alıyordu. Madde bağımlısıydı sanırım. Biz sadece kadını yerde yatıyor halde gördük. Sabah kardeşiyle beraber işe gidiyormuş. Çöpü atayım demiş kardeşine. Takip ediyormuş eşi. Yukarıdan aşağı inmiş. Silah sıkmış oradan yukarı çıkmış. Tehdit etmeye devam ediyordu. Ölen kadın alt katta oturuyordu. Diğeri üstte oturuyordu. 2 çocukları var, bir kız bir erkek" dedi.

Pendik\'te Boşanma Aşamasındaki Kadın Sokak Ortasında Silahla Öldürüldü
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Pendik'te Boşanma Aşamasındaki Kadın Sokak Ortasında Silahla Öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pendik'te Boşanma Aşamasındaki Kadın Sokak Ortasında Silahla Öldürüldü - Son Dakika
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