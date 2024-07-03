Pendik'te Boşanma Aşamasındaki Karısını Silahla Vuran Şüpheli Gözaltına Alındı

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Pendik'te, boşanma aşamasındaki karısını silahla vurarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Vedat B. (48), Dumlupınar Mahallesi'ndeki evinin önünde boşanma aşamasında olduğu iddia edilen eşi Safiye B'ye henüz belirlenemeyen nedenle silahla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı Safiye B, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olay sonrası kaçan katil zanlısı kocayı yakaladı.