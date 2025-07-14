Pendik'te Çatı Yangını

Pendik'te 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çamçeşme Mahallesi Sulh Sokak'taki 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında binanın çatısında hasar oluştu.
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