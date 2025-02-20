Pendik'te, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobilin, kar nedeniyle kayarak bariyerlere çarptığı kaza, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
TEM Otoyolu Kurtköy mevkisi Ankara istikametinde seyir halindeki 42 AVJ 542 plakalı otomobil, karla kaplı yolda ilerlerken kaymaya başladı.
Otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak ters istikamete döndü.
Kaza anı, aynı yolda ilerleyen bir başka otomobilde bulunan kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Pendik'te Karla Kayma Kazası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?