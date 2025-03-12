Pendik'te Otomobil Dere Yatağına Düştü

Pendik'te, bariyeri aşarak dere yatağına düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Kurtköy Mahallesi Rize Sokak'ta seyreden, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 RHR 62 plakalı otomobil, bariyere çarpıp yaklaşık 3 metre yükseklikten dere yatağına düştü.
Ters dönen otomobildeki 5 kişi çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldıktan sonra dere yatağında bekledi.
Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Merdiven yardımıyla dere yatağından çıkarılan ve hafif yaralı oldukları belirlenen 5 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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