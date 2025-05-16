Pendik\'te Telefon Hırsızları Yakalandı

PENDİK'te cep telefonu dükkanında teşhir için standa konulan telefonlara bakıyormuş gibi yaparak iki telefonu çalan şüpheli polis tarafından yakalandı. Suç ortaklarıyla birlikte yakalanan şüphelinin hırsızlık yaptığı ve stant görevlisi tarafından dakikalarca kovalandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pendik, Kaynarca Mahallesi'nde bulunan bir cep telefonu dükkanına 6 Mayıs Salı günü gelen bir kişi, bir süre telefonları inceledi. Şüpheli daha sonra telefon standında bulunan 2 telefonu yerinden sökerek hızla koşmaya başladı. Stant görevlisi tarafından kapıda yakalanan ancak onu iterek kurtulan şüpheli caddeye çıkarak kaçmaya başladı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olayın ardından çevredeki vatandaşlar tarafından da kovalanan şüpheli olay yerinden hızla kaçmayı başardı.

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis güvenlik kamera görüntülerinin izini sürerek olaya karışan 3 kişinin kimliğini belirledi. Şüpheliler M.E.E. (20), Y.Ç. (25) ve B.A. (31) Kocaeli, Darıca'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Çalınan 2 cep telefonu şüphelilerin üst aramasında ele geçirildi. Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerin daha önceden de suç kayıtları olduğu tespit edildi. Soruşturma sonucu aynı şüphelilerin 23 Nisan'da Kadıköy'de Mehmet E.B. isimli vatandaşın yolda yürürken kapkaç yöntemiyle telefonunu çaldıkları belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.