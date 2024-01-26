Pendik\'te Trafik Kazasında 2 Kişi Yaralandı

Pendik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaynarca Mahallesi Sahil Bulvarı'nda seyreden Semih Çalışkan idaresindeki 34 GY 3264 plakalı otomobil, yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan Semih Çalışkan ve Büşra Uzun, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.
Otomobil de çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
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