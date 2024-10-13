Pendik'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede sokaklarda uyuşturucu satan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, H.I, B.K, R.Ö ve Y.E.A'yı yakaladı, yapılan aramada 5 kilo 249 gram bonzai ele geçirildi.
Emniyette ifadeleri alınan H.I, B.K ve R.Ö serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen Y.E.A. ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Pendik'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?