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Pendik'te Yağmur Sonrası Okul Duvarı Çöktü - Son Dakika
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Pendik'te Yağmur Sonrası Okul Duvarı Çöktü

Pendik'te aşırı yağmur sonrası Artuklu İlk Öğretim Okulu'nun istinat duvarı çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Çöken duvarın altında birinin olup olmadığı araştırılıyor.

Pendik\'te Yağmur Sonrası Okul Duvarı Çöktü
08.01.2024 - 20:25,
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Pendik'te bir anda bastıran yağmur sonrası bir okulun istinat duvarı toprak kayması ile birlikte yola çöktü. Çöken duvarın altına birinin kalıp kalmadığı için çalışma başlattı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Pendik Yayalar Mahallesi, Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; Aşırı şekilde yağan yağmur nedeni ile Artuklu İlk Öğretim Okulunun caddeye bakan istinat duvarı bir anda çöktü. Çökme ile birlikte toprak kayması yaşandı. Beton blok halinde caddeye düşen istinat duvarı yolun kapanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak trafiği kapattı. Çöken istinat duvarının altında biri yada birilerinin olma ihtimali üzerine Olayla ilgili incelemeler sürüyor. Mahalle sakini İlhami B, ? Bir ses geldi. İtfaiye arabası geçti geldik baktık, duvar çökmüş. Önceden bir şey yoktu. Yağmur bugün çok fazla hızlı yağdı, ondan kaynaklı olabilir. Altında birinin kalıp kalmadığını bilmiyoruz duvarı kaldıracaklar durum belli olacak İnşallah kimse yoktur altında dedi?.

Sultan Demir, ' komşulardan bir tanesi dediki oradan bir bayan geçiyordu. Altında kalan olabilir dedi. Biz görmedik bir şey komşular o şekilde söylüyor ' şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA
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