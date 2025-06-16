Pentagon'da İsrail'e Destek Üzerinde Görüş Ayrılıkları

ABD Savunma Bakanlığındaki (Pentagon) üst düzey yetkililerin arasında İsrail'e verilecek askeri destek konusunda görüş ayrılıklarının yaşandığı iddia edildi.

Semafor internet sitesinin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre bu ayrılığın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci dönem dış politikasının şekillenmesinde etkili olabileceği ifade edildi.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Michael Erik Kurilla'nın, İsrail'i desteklemek ve savunmak amacıyla daha fazla askeri kaynak talep ettiği ancak bu talebin, Savunma Bakanlığı Savunma Politikaları Müsteşarı Elbridge Colby tarafından dirençle karşılaştığı belirtildi.

Colby'nin, ABD'nin askeri kapasitesinin Orta Doğu yerine Asya-Pasifik bölgesine odaklanmasını savunduğu, Güney Kore'de konuşlu bir Patriot hava savunma sisteminin nisanda Orta Doğu'ya kaydırılmasına da şubattan itibaren karşı çıktığı kaydedildi.

İsrail'e daha fazla destek verilmesini savunan ABD Kongresi çalışanı ise Colby'nin Asya odaklı politikası nedeniyle dış politika alanında Trump'a yakın isimler de dahil olmak üzere birçok kişiyle ters düştüğünü öne sürdü.

Öte yandan bu iddialar üzerine ABD Savunma Bakanlığından bir yetkili, konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Yetkili, Colby'nin de müzakereler yoluyla İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemeye yönelik Trump'ın çabalarını desteklediğini belirterek, "Müsteşar, ekibin önemli bir üyesi olarak müzakereleri desteklemek ve müzakereler başarısız olursa İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemek için bir dizi seçenek geliştirmiştir." ifadesini kullandı.