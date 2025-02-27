Pentagon'dan DEI İçeriklerine Erişim Engeli - Son Dakika
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Pentagon'dan DEI İçeriklerine Erişim Engeli

Pentagon\'dan DEI İçeriklerine Erişim Engeli

Pentagon, DEI içeriklerinin kaldırılması için birimlere talimat verdi ve erişim engeli uygulanacak.

27.02.2025 11:16
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Pentagon'un personel işleri ve savaşa hazırlıktan sorumlu Müsteşarı Darin Selnick'in imzasıyla gönderilen emirde, tüm birimlerden, DEI ya da bunu teşvik eden yayın, video, görsel ya da haberin incelenerek internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından silinmesi istendi.

Emirde, söz konusu talebin yerine getirilmesi için 5 Mart'a kadar süre tanınırken, bu süre içinde kaldırılamayan içeriklere ise "erişim engeli" getirilmesi talimatı verildi.Selnick tarafından 19 Şubat'ta imzalanan emirde, "Departman içindeki son değişikliklere odaklanıldığında kamu güvenini korumak her zamankinden daha önemlidir." denildi.

TRUMP KARARNAMESİNİN DEVAMI OLARAK GÖRÜLÜYOR

Pentagon'un söz konusu emri, Başkan Donald Trump'ın DEI programlarına karşı imzaladığı kararnamenin devamı olarak görülüyor. Öte yandan, bu talimatın hangi içeriklerin kaldırılmasını açıkça belirtmediği, "azınlıklar" ve "kadın personele" ait içeriklerin kaldırılmasının ise tepkilere yol açabileceği kaydediliyor. Bakanlık, daha önceki talimatında ise orduya, görevlerini icra ederken apolitik kalmaları ve "görevlerini partizan olmayan bir şekilde yerine getirmeye" odaklanmaları gerektiğini açıklamıştı.

DEI PROGRAMI NEDİR?

"Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" adı altında yürütülen DEI programı çerçevesinde özellikle iş yerlerinde ve okullarda daha "adil ve eşit" ortam oluşturmak için çalışmalar yürütülmüştü. Öte yandan, DEI, son yıllarda "siyasileştiği ve kendi ideolojisini dikte ettiği" gerekçesiyle eleştiriliyor. Trump'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesinin ardından, "Hükümetin radikal ve savurgan DEI programlarına ve ayrıcalıklarına son verilmesi" başlıklı kararnameyi imzalamış, ardından programın yürürlükten kaldırılmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı, 1 Şubat'ta "Kimlik Ayları Öldü" başlıklı bildiri yayımlayarak "Siyahi Amerikalıların Tarihini Anma Ayı", "Kadın Tarihi Ayı", "Asya-Amerikan ve Pasifik Adalıların Mirası Ayı", "Ulusal Hispanik Mirası Ayı", "Ulusal Engelli İstihdamı Farkındalık Ayı" ve "Ulusal Amerikan Yerlisi Mirası Ayı" gibi kültürel farkındalık ay ve günleriyle ilgili kutlama veya etkinliklere ev sahipliği yapmak için çalışma saatleri dahil olmak üzere resmi kaynakların kullanılmayacağını açıklamıştı. Baltimore Belediyesi, 2 eğitim kurumu ve 1 restoran, bu kararnamenin Kongrenin harcama yetkisini ve ifade özgürlüğü gibi anayasal hakları ihlal ettiğini öne sürerek karşı dava açmıştı.

Kaynak: AA

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