Pera Müzesi'nde Ücretsiz Rehberli Tur - Son Dakika
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Pera Müzesi'nde Ücretsiz Rehberli Tur

25.07.2025 16:48
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Pera Müzesi, 20. yılı etkinlikleri kapsamında ücretsiz rehberli tur düzenliyor. 30 Temmuz'da.

Pera Müzesi, 20. yılı kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ işbirliğiyle "Koleksiyon Sergilerinde Bir Yolculuk" başlıklı ücretsiz rehberli tur düzenliyor.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, 30 Temmuz saat 18.00'de başlayacak turda ziyaretçiler, dört koleksiyon sergisini uzman rehber eşliğinde keşfedecek.

Tur kapsamında katılımcılar yalnızca sanat tarihine değil aynı zamanda kültürel mirasa da ışık tutan "Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar", "Osman Hamdi Bey", "Ağırlık ve Ölçü Sanatı" ve "Sıradışı Minas" başlıklı sergileri gezecek.

"Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar" sergisi

17. ve 19. yüzyıllar arasında Osmanlı ile Avrupa arasındaki diplomatik ve sanatsal ilişkileri inceleyen sergi, dönemin elçilerini, sanatçılarını ve bu iki dünya arasındaki etkileşimi merkeze alıyor. Tarihsel belgeler ve tablolar aracılığıyla izleyiciye çok katmanlı bir anlatı sunuyor.

Osman Hamdi Bey sergisi

Osmanlı döneminin öncü müzecisi, arkeoloğu ve ressamı Osman Hamdi Bey'in sanatsal üretimine odaklanan sergi, sanatçının çok yönlü kişiliğini ve kültürel mirasa katkılarını resimleri üzerinden aktarıyor. Sanatçının özgün üslubu ve Doğu-Batı sentezi yaklaşımları serginin odak noktasında yer alıyor.

Ağırlık ve Ölçü Sanatı sergisi

Anadolu'nun dört bin yıllık ticaret tarihini ağırlık ve ölçü aletleri üzerinden anlatan bu sergi, farklı dönem ve medeniyetlere ait özgün nesneler aracılığıyla ziyaretçilere işlevsel bir estetiği keşfetme olanağı sunuyor. Ekonomik tarih, zanaat kültürü ve gündelik yaşam pratikleri bu koleksiyonda bir araya geliyor.

"Sıradışı Minas" sergisi

19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında Kütahya'da yeniden hayat bulan çinicilik geleneğini merkeze alan sergi, usta sanatçı Minas Avramidis'in çalışmaları üzerinden bu canlanma sürecini anlatıyor. Sanatçının üretimleriyle birlikte, Kütahyalı ustaların gelenekten geleceğe uzanan yaratıcı yolculuğu gözler önüne seriliyor.

Yaklaşık bir buçuk saat sürecek rehberli tura kontenjan sınırlı ve tura katılmak için "[email protected]" adresinden rezervasyon yaptırılabilir.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pera Müzesi'nde Ücretsiz Rehberli Tur - Son Dakika

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