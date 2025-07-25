Perge Antik Kenti\'nde Yangın

YENİ ORMAN YANGINI; ALEVLER ANTİK KENTE ULAŞTI

Antalya'nın Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ndeki yangın kontrol altına alınıp, soğutma çalışmaları sürerken; bu kez Atatürk Caddesi üzerinde Perge Antik Kenti'ne yakın noktada yeni bir orman yangını çıktı. Yangına karadan müdahale edilirken, alevler antik kente ulaştı. Antalya Valisi Hulusi Şahin de olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını yerinde takip ediyor.