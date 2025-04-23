Perinçek'ten 23 Nisan Vurgusu

(ANKARA) - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Bugün 23 Nisan cephesinde olmak, PKK'nın silah bırakması ve kendini feshetmesi için mücadele cephesinde olmaktır" dedi.

Doğu Perinçek, TBMM'nin açılışının 105'inci yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Perinçek, şunları kaydetti:

"23 Nisan 1920 Devriminin 106. yılına giriyoruz. 23 Nisan 1920, Türk Devriminin günüdür. Büyük devrimci önder Mustafa Kemal Paşa, o gün Ankara'da Devrimci Hükümetin kurulmasına önderlik etti. Anadolu'nun bağrında, Ankara'da devrimci bir meclis açıldı ve Devrimci Hükümet kuruldu.

İşte o Devrimci Hükümet, Anadolu ve Trakya'nın temsilcileriyle bütün milleti birleştirdi. 23 Nisan 1920 Devrimi, İstanbul'daki hükümetin iktidarına son vererek Milli Devrimi zafere ulaştırdı. Bugün 23 Nisan'ın yolunda yürümek, Türk Devriminin yolunda yürümektir. ABD ve İsrail merkezli, dış tehdidin yoğunlaştığı koşullarda, iç ve dış cephenin birleştirilmesi tarihi görevdir.

Bugün 23 Nisan cephesinde olmak, PKK'nın silah bırakması ve kendini feshetmesi için mücadele cephesinde olmaktır. 23 Nisan 1920'deki gibi bugün Türk ve Kürdüyle bütün Türk milleti birleşmektedir. PKK lideri Öcalan'ın çağrısında vurguladığı gibi, PKK'nın silah bırakması ve kendini feshetmesinin stratejik hedefi 'Devlet ve Toplumla bütünleşmek'tir.

Günümüzdeki ABD emperyalizmi ve İsrail saldırganlığına karşı mücadele cephesi Milli Devletin ve milletin cephesidir. Türkiye'nin Üretim Devrimi ile milli ekonomisini etkin ve verimli kılması da milli bir görevdir. 23 Nisan 1920'den 105 yıl sonra bugün yine devletin zaaflarını yenmek, Milli Devleti güçlendirmek, terörü vatan sathından temizlemek, Üretim Devrimini başarmak, yükselen Asya Uygarlığının önder konumlarında yer almak görevlerini önümüze koyuyoruz. Yolumuz 23 Nisan'ın devrim yoludur. Yolumuz 23 Nisan'ın iç ve dış cepheyi güçlendirme yoludur."