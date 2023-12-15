Perre Antik Kenti\'nde kadın personeller de görev yapıyor

ADIYAMAN'da Perre Antik Kenti'nde süren kazılara, bu yıl ilk kez 15 kadın personel katılıyor.

Kommagene Krallığı'nın 5 büyük kentinden biri olan Perre Antik Kenti'nde, 2001'de başlatılan kazı çalışmaları sürüyor. Kazı çalışmalarına ilk kez kadınlar da katıldı. Kazı bölgesinde görevli 15 kadın, ellerinde kazma ve kürekler ile çalışma yapıyor.

Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse, Perre Antik Kenti'nde 2001 yılından itibaren arkeolojik kazı çalışmaları yapıldığını belirterek, "Bugüne kadar yapılan kazı çalışmalarında çok sayıda buluntu bulunmuş, taşınmaz kültür varlıkları açığa çıkabilmiştir. Bugüne kadar yapılan kazı çalışmalarında, sürekli erkek personel görev yapıyordu. Bu yıl yaptığımız kazı çalışmalarına kadın personellerimiz de dahil edilmiştir. Her ne kadar kadınlar bu işi yapamaz algısı oluşmuş olsa da arazide bayan personelin göstermiş olduğu performans on yargıları kırmıştır" dedi.