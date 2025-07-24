Peru'da 4 Ton Cıva Ele Geçirildi

Peru'da yasa dışı altın madenciliğiyle mücadele kapsamında kargo gemisinde 4 ton cıva ele geçirildiği bildirildi.

Peru'nun vergi ve gümrük ajansı SUNAT'tan yapılan açıklamada, Callao kentindeki limanda, Bolivya'daki yasa dışı altın madenlerine gitmek üzere yola çıkmaya hazırlanan kargo gemisinde çakıl dolu torbalarda cıva bulunduğu belirtildi.

Gemide 4 ton cıva ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, el konulan malların yaklaşık 500 bin dolar değerinde olduğu kaydedildi.

SUNAT'tan gümrük kuvvetleri yetkilisi Jorge Gallo Alvarado, sevkiyatın "kırma taş" olarak gösterildiğini ancak konuya ilişkin istihbarat sayesinde gümrük yetkilileri tarafından işaretlendiğini aktardı.

Kırma taşlara cıva katıldığını belirten Alvarado, "Bu yasak bir madde çünkü yasa dışı alüvyon madenciliğinde kullanılıyor." dedi.

ABD'li uzmanlar da çakıllara cıva yerleştirildiğini doğrulayarak, bu yöntemin limanlarda tespitten kaçınmak için uygulandığını kaydetti.

Öte yandan, yerel basında bunun, bir Amazon ülkesinde ele geçirilen en yüksek miktarda cıva olduğu vurgulandı.

Güney Amerika ülkesi Peru, dünyanın önde gelen altın üreticileri arasında yer almasına rağmen yasa dışı madencilik ve organize suçla mücadelede ciddi zorluklar yaşıyor.