Peru'da Ağaç Kesim Çalışmaları Sırasında Soyutlanmış Kabile Görüntülendi - Son Dakika
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Peru'da Ağaç Kesim Çalışmaları Sırasında Soyutlanmış Kabile Görüntülendi

Peru\'da Ağaç Kesim Çalışmaları Sırasında Soyutlanmış Kabile Görüntülendi

Peru'nun güneydoğusundaki Amazon ormanlarında yürütülen ağaç kesim çalışmalarının yalnızca birkaç kilometre ötesinde, dünyadan tamamen soyutlanmış şekilde yaşayan 'Mashco-Piro' kabilesi görüntülendi. Yerlilerinin hakları için çalışan sivil toplum örgütü Survival International, bölgede yapılan ağaç kesim çalışmaları sırasında yerli kabilelerin fark edildiğini açıkladı. Kabile üyelerinin topraklarının ağaç kesim çalışmaları nedeniyle tehdit altında olduğunu belirten örgüt, tüm şirketlerin ağaç kesim ruhsatlarının iptal edilmesini ve toprakların Mashco-Piro halkına teslim edilmesini talep ediyor. Peru'nun güneydoğusundaki ormanlarda yaşayan Mashco-Piro kabilesinin dünya üzerindeki en büyük temassız kabile olduğu tahmin ediliyor.

17.07.2024 11:03
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Peru'nun güneydoğusundaki Amazon ormanlarında yürütülen ağaç kesim çalışmalarının yalnızca birkaç kilometre ötesinde, dünyadan tamamen soyutlanmış şekilde yaşayan "Mashco-Piro" kabilesi görüntülendi.

Yerlilerinin hakları için çalışan sivil toplum örgütü Survival International, Peru'nun güneydoğusunda yürütülen ağaç kesim çalışmaları sırasında yerli kabilelerin fark edildiğini açıkladı.

Monte Salvado bölgesinde çekilen fotoğraflarda, 50'den fazla "Mashco-Piro" kabilesi üyesi görüntülenirken, yetkililer, civardaki Puerto Nuevo bölgesinde ise 17 kişilik farklı bir grup tespit etti.

Ağaç kesim çalışmalarının, yerlileri topraklarından ettiğini belirten Survival International gönüllüleri, bölgede çalışma yapan tüm şirketlerin ağaç kesim ruhsatlarının iptal edilmesini ve toprakların Mashco Piro halkına teslim edilmesini talep ediyor.

750'den fazla üyesi olduğu düşülen ve Peru'nun güneydoğusundaki ormanlarının derinliklerinde yaşayan "Mashco-Piro" kabilesinin, "dünya üzerindeki en büyük temassız kabile" olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Peru'da Ağaç Kesim Çalışmaları Sırasında Soyutlanmış Kabile Görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Peru'da Ağaç Kesim Çalışmaları Sırasında Soyutlanmış Kabile Görüntülendi - Son Dakika
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