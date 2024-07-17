Peru'da otobüs kazasında ölü sayısı 29'a yükseldi

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Güney Amerika ülkesi Peru'da dün yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu ölenlerin sayısı 29'a yükseldi.

Ulusal polisten yerel basına yapılan açıklamada, Cangallo kentinden Ayacucho bölgesine giden yolcu otobüsünün 200 metrelik uçuruma yuvarlandığı hatırlatılarak faciada can kaybının arttığı bildirildi.

Kazada yaşamını yitirenlerin sayısının 29'a çıktığı belirtilen açıklamada, 13 kişinin ise hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği aktarıldı.

Dün yapılan açıklamada ilk belirlemelere göre kazada 21 kişinin öldüğü, 20 kişinin de yaralandığı ifade edilmişti. Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Raul Perez Reyes, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.