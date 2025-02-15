Peru'da Sel Felaketi: İki Ölü

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Peru'nun Pataz kentinde şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde biri çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi.

Peru basınında yer alan habere göre, La Libertad eyaletine bağlı Pataz kentinde bulunan ahşap bir köprü, sel sularına dayanamayarak çöktü.

Olay sırasında köprüden geçmekte olan ikisi çocuk üç kişi nehre düştü. İtfaiye ekiplerinin yürüttüğü kurtarma çalışmaları sonucunda sudan çıkarılan üç kişiden ikisi hayatını kaybetti.

Pataz Belediye Başkanı Aldo Carlos Marinos, basına yaptığı açıklamada, hükümetten olağanüstü hal ilan edilmesini talep etti.

Marinos, sel ve toprak kaymalarının 430 evi kullanılamaz hale getirdiğini, ayrıca 11 kilometrelik yol ve altyapının, 13 okulun ve tarım arazilerinin ciddi şekilde zarar gördüğünü bildirdi.

Peru Başbakanı Gustavo Adrianzen, sel felaketinden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunarak mağdurlara yardım yapılacağı sözünü verdi.

Öte yandan, devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle ülkenin önemli turistik merkezlerinden biri olan Nasca'daki havaalanının geçici olarak kapatıldığı duyuruldu.

Yetkililer, hava koşullarına bağlı olarak kapanma süresinin uzayabileceğini belirtti.