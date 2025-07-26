Peru'da Trafik Kazası: 18 Ölü, 24 Yaralı

LİMA, 26 Temmuz (Xinhua) -- Peru'nun orta kesimlerinde yer alan Junin bölgesinde meydana gelen trafik kazasında en az 18 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı.

La Republica gazetesinin cuma günkü haberine göre kaza, Expreso Molina Lider Internacional şirketine ait çift katlı bir otobüsün, Tarma eyaletindeki Talca yakınlarında yoldan çıkarak uçuruma yuvarlanması sonucu meydana geldi.

Resmi Peru televizyonu da olay yerine sevk edilen Tarma İtfaiyesi, polis ve sağlık ekiplerinin, araçta sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattığını bildirdi.

Yaralılar, Tarma'daki Felix Mayorca Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise kurtarma çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla kaza bölgesini güvenlik çemberine aldı.

Kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlatılırken, otobüsün aşırı hız yaptığı tahmin ediliyor.