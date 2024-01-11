Peru, Ekvador Sınırını Kapatmayacak

LİMA, 11 Ocak (Xinhua) -- Peru İçişleri Bakanı Victor Torres, komşu ülke Ekvador'daki şiddet dalgası sonucu iki ülke sınırında "olağanüstü hal" ilan edilmiş olsa da hükümetin Ekvador sınırını kapatmayı düşünmediğini belirtti.

Torres, Tumbes kentindeki sınır departmanına gitmeden evvel Çarşamba günü Lima'da yaptığı açıklamada, "Suçluların ülkeye girmemesini sağlamak için sınırları kapatmaktan ziyade güçlendirmeyi, ayrıca insanları ve kimliklerini izleyecek şekilde kontrolü sıkılaştırmayı kararlaştırdık" dedi.

Bakan, Özel Operasyonlar Başkanlığı birliklerinin yardımıyla bölgedeki gözetimin güçlendirildiğini ve "Ekvador'dan gelecek hiçbir suçlunun ülkeye girememesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını" kaydetti.

Bu karar, 1.500 kilometreden uzun Ekvador sınırı boyunca polis ve asker bulundurulması yoluyla güvenliği güçlendirmeyi ve organize suç örgütü üyelerinin Ekvador'dan kaçmak için Peru'ya girmesini engellemeyi amaçlıyor.

Peru Dışişleri Bakanlığı Salı günü yazılı bir açıklama yayımlayarak Ekvador'daki şiddet olaylarını kınamış ve Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa'nın yanı sıra ülkenin kurumsal ve demokratik istikrarını da desteklediklerini bildirmişti.

Noboa, Salı günü ülkede "silahlı iç çatışma hali" ilan etmişti.