SİİRT'in Pervari ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.Yangın, öğleden sonra Aydın Mahallesi'nde, Pervari Belediyesi binası önünde bulunan elektrik trafosunda bilinmeyen bir nedenle başladı. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, trafoda hasar oluştu. Ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek amacıyla çalışma başlattı.
Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,
Son Dakika › Güncel › Pervari'de Elektrik Trafosu Yangını - Son Dakika
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