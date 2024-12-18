Petro'dan Kongre'ye Vergi Reformu Eleştirisi

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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, hükümetin 2025 bütçesini tamamlamak amacıyla hazırladığı vergi reformu yasa tasarısını reddeden Kongre'yi eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Petro, konuya ilişkin açıklamasında, Kongre'nin, vergi reformu yasa tasarısını reddederek ülkedeki büyük şirketleri ve elit kesimleri korumayı tercih ettiğini ifade etti.

Reformun amacının, 2025 bütçesini güçlendirmek olduğunu vurgulayan Petrro, "Orta sınıfın vergilerini düşürmek yerine, büyük fosil yakıt şirketleri ile çevrim içi şans ve bahis oyunlarıyla uğraşan karanlık girişimcileri korumayı seçtiler." değerlendirmesinde bulundu.

Kolombiya basını, Petro hükümetinin projelerini hayata geçirmek için büyük önem verdiği vergi reformu yasa tasarısının Kongre'de kabul görmemesini, hükümet açısından ciddi bir siyasi yenilgi olarak yorumladı.

İçişleri Bakanı Juan Fernando Cristo da reformun Kongre tarafından kabul edilmemesinin üzücü olduğunu belirtti ve bu reformun ülke için son derece önemli ve gerekli olduğunu kaydetti.

Reformun Kongre'den geçmesi için diyaloğa devam edeceklerini aktaran Cristo, "Bu siyasi sistemi bugünkü haliyle sürdürmekten vazgeçmiş değiliz. Taraflarla konuşmaya, ısrarcı olmaya ve alternatifleri araştırmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Hükümet, vergi reformu ile şeffaflık sağlanmasını, seçim kampanyalarının tamamının devlet tarafından finanse edilmesini, partilerin güçlendirilmesini, kapalı listeler aracılığıyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını ve parti siyasetinden bağımsız bir seçim otoritesinin garanti altına alınmasını hedefliyordu.

Hükümetin 2025 mali bütçesini güçlendirmek için 2,227 milyar dolara ihtiyaç duyduğu basına yansımıştı.