Petro'nun ABD Vizesi İptal Edildi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD tarafından verilen vizesinin iptal edildiğini belirtti.

Başkent Bogota'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Casa de Narino'da açıklamalarda bulunan Petro, ABD'nin vizesini iptal ettiğini, bu sebeple ABD'ye şimdilik seyahat edemeyeceğini söyledi.

Vizesinin iptal edildiğini esprili bir dille anlatan Petro, isim vermeden ABD Başkanı Donald Trump'ı kastederek şu ifadeleri kullandı:

"Artık gidemiyorum çünkü vizemi iptal ettiler. Aslında vizeye ihtiyacım yoktu ama olsun. Donald Duck'ı zaten birkaç kez görmüştüm, artık başka şeyler göreceğim. Burada bazı şeylere hazırlıklı olmalıyız."

Petro, vizesini iptal eden ABD'yi eleştirerek, "Hitler ve Mussolini'nin hukuki tezlerine karşı insanlığı, demokrasiyi ve cumhuriyetin temellerini savunan ABD'ye, bir adalet mahkemesi ve yüksek mahkeme gibi davranması gerektiğini hatırlatıyorum." diye konuştu.

Kolombiya basınına göre, bu kararın arkasında son dönemde iki ülke arasında yaşanan göçmen krizinin etkisi bulunuyor. Ocak ayında ABD'nin bazı Kolombiyalı göçmenleri sınır dışı etmesi, iki ülke arasında diplomatik gerilime neden olmuştu.

Kolombiya'yı 27 Mart'ta ziyaret eden ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ile Petro'nun göç politikaları konusunda anlaşmazlık yaşadığı, bu görüşmenin ardından Petro'nun vizesinin iptal edilmiş olabileceği öne sürülüyor.

ABD, 1996'da dönemin Kolombiya Cumhurbaşkanı Ernesto Samper'in seçim kampanyasına uyuşturucu kartellerinden para girdiği iddiaları nedeniyle Samper'in vizesini iptal etmişti.