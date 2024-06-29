Petrol Araştırma, Arama ve Sondaj Faaliyetlerinde Çalışma Saati Düzenlemesi - Son Dakika
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Petrol Araştırma, Arama ve Sondaj Faaliyetlerinde Çalışma Saati Düzenlemesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliği ile petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri kapsamında çalışan işçilerin çalışma saatleri düzenlendi. Artık bu işlerde çalışan işçiler için 24 saatte 2 işçi postası uygulanabilecek. Ayrıca, işçilerin yazılı onayıyla 7,5 saatten fazla gece çalışması da yapılabilecek.

29.06.2024 16:43
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Petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri kapsamında yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü iş yerlerinde çalışma saati düzenlemesi 24 saatte 2 işçi postası olacak şekilde yapılabilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan, "Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişiklikle petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri kapsamında yürütülen işlerde çalıştırılan işçilerle ilgili düzenlemeye gidildi.

Buna göre turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmetinin yanı sıra artık petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri kapsamında yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü iş yerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde de çalışma saati düzenlemesi 24 saatte 2 işçi postası olacak şekilde yapılabilecek.

Petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri kapsamında yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla 7,5 saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilecek.

Petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri kapsamında yürütülen işler, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu uyarınca petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri yürütülen iş yerlerinde yapılan işleri kapsayacak.

Kaynak: AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Petrol Araştırma, Arama ve Sondaj Faaliyetlerinde Çalışma Saati Düzenlemesi - Son Dakika

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