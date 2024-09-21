Pilot 19 Ay Sonra Serbest Bırakıldı

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Endonezya'nın Batı Papua eyaletindeki ayrılıkçı "Batı Papua Özgürlük Ordusu", 19 ay önce kaçırdıkları Yeni Zelandalı pilot Phillip Mark Mehrtens'i serbest bıraktı.

Antara Ajansının haberine göre, Şubat 2023'te kaçırılan pilot, ordu ve polis güçlerinin koordinasyonundaki 2024 Cartenz Görev Gücü tarafından teslim alındı.

2024 Cartenz Görev Gücü Başkanı Tuğgeneral Faizal Ramadhani, Highland Papua'daki Nduga Bölgesi'nde tutulan pilotun serbest kalmasının temkinli hareket etmelerinden kaynaklandığını söyledi.

Ramadhani, temkinli hareket etmenin can kaybını en aza indirmek ve aynı zamanda pilotun güvenliğini sağlamak açısından önemli olduğunu belirtti.

Nduga Bölgesi'nde teslim alınan pilotun uçakla Orta Papua'daki Timika'ya gönderildiği bildirildi. Mehrtens, daha sonra sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Şubat 2023'te kaçırılmıştı

Endonezya'nın "Susi Air" şirketinde çalışan Yeni Zelandalı pilot Mehrtens, Batı Papua eyaletindeki ayrılıkçı "Batı Papua Özgürlük Ordusu" tarafından 7 Şubat 2023'te kaçırılmıştı.

Endonezya ordusu, pilotu kurtarmak için askeri operasyonlar düzenlemiş ancak başarılı olamamıştı.

Endonezya topraklarına katıldığı 1963'e kadar Hollanda kontrolünde kalan Papua bölgesinde ayrılıkçı silahlı gruplar, bağımsızlık yanlısı faaliyetler yürütüyor.