Pilot Adayı Emir Nalcı\'nın Yalnız Uçuşu

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HAYATINI KAYBEDEN PİLOT ADAYI EMİR GÜLAL NALCI, 2020 'DE İLK YALNIZ UÇUŞUNU GERÇEKLEŞTİRMİŞ

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düşen eğitim uçağında öğretmen pilot Ünal Aster ile birlikte hayatını kaybeden öğretmen pilot adayı Emir Gülal Nalcı'nın, 17 Haziran 2020'de Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Uçuş Akademisi'nde, ilk yalnız uçuşunu geçekleştirdikten sonra, havacılık geleneği olarak, pilotlar tarafından hortumla ıslatıldığı görüntüleri ortaya çıktı.