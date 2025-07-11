Pilot Üsteğmen İsmail Şalcı Kastamonu'daki kabri başında anıldı

Şehit Hava Pilot Üsteğmen İsmail Şalcı, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kabri başında anıldı.

Ankara'da 1979 yılında şehit olan İsmail Şalcı için Tosya Asri Mezarlığı'nda bulunan şehitlikteki kabri başında anma programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Tosya Müftüsü Mahmut Uluşahan tarafından dua edildi.

Anma programına şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Uğur Ünsal, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Emniyet Müdürü Erdem Öztürk, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Teğmen Zekai Uğurlu, MHP İlçe Başkanı Suat Bazlamaçcı, Tosya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Oğuz Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Mehmet Emin Kutlu ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.