Pınarhisar\'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı, Kırklareli\'nde uyuşturucu operasyonu

Pınarhisar ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 34 BC 2446 plakalı tır çevre yolunda devrildi.
Yaralanan sürücü, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Pınarhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Karayolları ekipleri tırın bölgeden kaldırılması için çalışma başlattı.
Uyuşturucu operasyonu
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 46 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 Mart'ta düzenledikleri operasyonda 46 şüpheliyi gözaltına almıştı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 30 gram metamfetamin, 3 gram kenevir tohumu, 13 uyuşturucu hap ve 22 fişek ele geçirilmişti.
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Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Zonguldak'ta Ramazan Ayı'nın ilk gününde balık tezgahları boş kaldı. Denizlerde yeterli avcılık yapılamaması nedeniyle esnaf tezgah açamadı. Esnaf, önümüzdeki günlerde artmasını bekledikleri balık avının ardından tezgahların şenleneceğini belirtti.
Gaziantep merkezli 2 ilde internet sitelerinde araç satış ilanları vererek vatandaşları dolandıran suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 9 şüpheli gözaltına alındı ve 7'si tutuklandı. Şüphelilerin toplamda 3 milyon 100 bin TL haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.
Ankara'nın Sincan ilçesinde belediye otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Cumhur İttifakı'nın MHP'li Hekimhan Belediye Başkan Adayı Memet Tabaroğulları, Hekimhan'da vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları ve çözüm yollarını konuştu. Toplantıya katılan diğer parti temsilcileri de değişim isteğini vurguladılar.
8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen 'Evinin Sultanları' Voleybol Turnuvası, Hasan Güngör Spor Salonu'nda gerçekleşti. Sirius Takımı şampiyonluk kupasını kazandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Evinin Sultanları Projesi', ev hanımları ve çalışan kadınları spor yapmaya teşvik etmek amacıyla düzenlenen müsabakalarla devam etti. Denizli ve ilçelerinden 10 takımın katıldığı turnuvada, 130 kadın sporcu mücadele etti. Şampiyon Sirius takımı olurken, ikinci Pamukkale Evinin Sultanları, üçüncü Anadolu Pars Kadın Voleybol Takımı ve dördüncü Serinhisar Evinin Sultanları oldu.
Şırnak'ta gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 49 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda sentetik uyuşturucu, eroin, esrar, kaçak sigara, elektronik sigara, içki, cep telefonu ve sahte para ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, çölleşme ve erozyonla mücadelede 534 proje hazırlandığını açıkladı. Projeler arasında sel ve erozyon kontrolü, ağaçlandırma, havza rehabilitasyonu ve maden sahalarının rehabilitasyonu gibi çalışmalar yer alıyor. Ayrıca, projelerle çölleşmeyle mücadele, erozyonun önlenmesi, sel ve taşkın tehlikesinin azaltılması ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi hedefleniyor. Bakanlık, çölleşme ve erozyonla mücadele çalışmalarını izlemek için Türkiye Çölleşme Modeli ve Hassasiyet Haritası kullanıyor.
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