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Pınarhisar'da Halk Toplantısı ve Elektrik Kesintisi - Son Dakika
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Pınarhisar'da Halk Toplantısı ve Elektrik Kesintisi

Pınarhisar Belediyesi tarafından Beylik Mahallesi'nde düzenlenen halk toplantısında Belediye Başkanı İhsan Talay, yapılan çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgi verdi. Aynı zamanda TREDAŞ tarafından Kırklareli'nde Bademlik ve Demirtaş mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağı duyuruldu. Pınarhisar'da ise eğitim istişare toplantısı düzenlendi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Doğan, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Pınarhisar\'da Halk Toplantısı ve Elektrik Kesintisi
07.01.2024 - 10:03,
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Pınarhisar'da halk toplantısı yapıldı.

Pınarhisar Belediyesince Beylik Mahallesi'nde bir kahvehanede gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı İhsan Talay, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.

Talay, yapılan çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Yapılması planlanan projeleri anlatan Talay, vatandaşların taleplerini dinledi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 2 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezinin Bademlik ve Demirtaş mahallelerine 12 Ocak Cuma bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, 09.00-13.00 saatlerinde uygulanacak.

Eğitim istişare toplantısı yapıldı

Pınarhisar'da eğitim istişare toplantısı yapıldı.

İlçe Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Doğan ile okul müdürleri katıldı.

Doğan, toplantıda Çanakcıoğlu'na okullarda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA
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