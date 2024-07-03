Pınarhisar'da Millet Bahçesi Tamamlandı

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Pınarhisar'da Millet Bahçesi'nin yapımı tamamlandı.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı yazılı açıklamada, Millet Bahçesi'ni vatandaşların hizmetine açacaklarını bildirdi.

Açılış töreninin 6 Temmuz Cumartesi Cumhuriyet Meydanı'nda kortej ile başlayacağını ifade eden Talay, çeşitli çocuk etkinlikleri ile sanatçı Emre Fel ve Gece Yolcuları Grubu'nun sahne alacağını belirtti.

İşaret dili kursu açılacak

Kırklareli'nde işaret dili kursu açılacak.

Kırklareli Halk Eğitimi Merkezinden yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının başladığı bildirildi.

Kursun 10 Temmuz ile 21 Ağustos tarihlerinde yapılacağı ifade edilen açıklamada, kursa katılmak isteyen vatandaşların halk eğitimi merkezi ile e-devlet üzerinden kayıt yaptırabileceği kaydedildi.

Açıklamada, kursun Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu'nda hafta içi her gün 18.00-21.10 saatlerinde yapılacağı belirtildi.

Yol yapım çalışması

Büyükkarıştıran beldesinde yol yapım çalışmaları başlatıldı.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çamlıca, Yeni Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yürütülen çalışmaları inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Çamlıca, yaptığı açıklamada, belde yollarının yenileneceğini belirtti.

Vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz mesai yaptıklarını ifade eden Çamlıca, vatandaş odaklı hizmetler gerçekleştireceklerini kaydetti.