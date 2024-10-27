Pingxiang'da Uluslararası Fuar Başladı

PİNGXİANG, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Pingxiang ilçesinde düzenlenen 18. Uluslararası Bisiklet, Bebek Arabası ve Oyuncak Fuarı'nı ziyaret eden iş insanları, 26 Ekim 2024.
Hebei eyaletinin Pingxiang ilçesinde Cumartesi günü başlayan ve 3.000'den fazla standın yer aldığı fuara, 80'den fazla ülke ve bölgeden iş insanı katılıyor. Pingxiang ilçesi bisiklet, bebek arabası ve oyuncak endüstrisiyle tanınıyor. (Fotoğraf: mu Yu/Xinhua)
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