Pitbull, 7 Yaşındaki Çocuğa Saldırdı

ATAŞEHİR'de tasması çözülerek serbest bırakılan Pitbull cinsi köpek, 7 yaşındaki A.Y.Y.'ye saldırdı. Yaralanan küçük çocuğun ailesinin şikayeti üzerine köpek, belediye ekiplerince muhafaza altına alındı. Köpeğin sahibi oldukları belirlenen 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. Köpeğin küçük çocuğa saldırdığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay 7 Haziran günü Aşık Veysel Mahallesi'nde meydana geldi. Tasması çözülerek serbest bırakılan Pitbull cinsi köpek, A.Y.Y. isimli çocuğa saldırdı. Kaçmak isterken yere düşen çocuk, köpek tarafından ısırılarak bacak ve karın bölgelerinden yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alınırken, ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, ağızlıksız ve tasmasız şekilde serbest bırakılan köpeğin A.B.A.(16) ve M.A.'ya(18) ait olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Serbest bırakılan Pitbull cinsi köpeğin küçük çocuğa saldırdığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, köpekten korkan çocuğun kaçmak için önce sokağın başına doğru koştuğu, ardından geri gelirken yere düştüğü ve köpek tarafından ısırıldığı anlar yer alıyor. Görüntülerde, çevredeki 2 yetişkin kişinin de küçük çocuğa yardım etmek için köpeği korkutmaya çalıştığı, bu kişilerden birinin elindeki çöp poşetini köpeğe fırlattığı görülüyor.