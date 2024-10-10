Pitbull Saldırısı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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ABD'nin New York eyaletinin başkenti Albany'de pitbull cinsi köpeklerin saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Albany polisinden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, dün yerel saatle 18.00'de bir kişinin pitbull cinsi köpeklerin saldırısına uğradığını tespit etti.

Polisin köpekleri durdurmak için harekete geçmesine karşın kimliği açıklanmayan kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Saldırgan köpeklerin toplatıldığı ve uygun bir yere yerleştirilecekleri açıklandı.