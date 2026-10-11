Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Bir askerimiz şehit - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Bir askerimiz şehit

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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Bir askerimiz şehit
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Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş’in şehit olduğunu duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, “Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş görev esnasında rahatsızlanarak hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 11 Ekim’de şehit olmuştur” ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş'in şehit olduğunu duyurdu. Görevi sırasında rahatsızlanan Güneş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖREVİ SIRASINDA RAHATSIZLANDI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş'in görevi sırasında rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Güneş'in, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybederek şehit olduğu bildirildi.

BAKAN GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş için başsağlığı mesajı yayımladı. Güler, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Kaynak: ANKA
Kara Kuvvetleri KomutanlığıMilli Savunma BakanlığıGüncelGüneşSon Dakika

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