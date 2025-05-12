PKK, Feshetme ve Silah Bırakma Kararı Aldı - Son Dakika
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PKK, Feshetme ve Silah Bırakma Kararı Aldı

PKK 12'nci Kongresi'nde örgütün feshi ve silahlı mücadelenin sonlandırılması kararlaştırıldı.

12.05.2025 10:23
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(DİYARBAKIR) - Terör örgütü PKK, Öcalan'ın silah bırakma çağrısı üzerine toplanan kongrede örgütün feshi ve silahların bırakılması kararını aldı. Örgütün kongre kararlarına ilişkin duyurusunda, "PKK 12'nci Kongresi, PKK'nın örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı" ifadeleri kullanıldı.

Terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs'ta düzenlediği 12'nci kongresinin sonuç bildirgesini açıkladı. 232 delegenin katılımıyla gerçekleştiği belirtilen kongrenin yeni bir döneme girişi ifade eden tarihi kararlar aldığı vurgulanan duyuruda, PKK adıyla yürütülen çalışmaların sonlandırıldığı bildirildi.

PKK'nın misyonunu tamamladığı ifade edilen sonuç bildirgesinde, "PKK'nın Olağanüstü 12. Kongresi PKK mücadelesinin, halkımız üzerindeki inkar ve imha siyasetini parçaladığını, Kürt sorununu demokratik siyaset yoluyla çözme noktasına getirdiğini, bu yönüyle PKK'nın tarihi misyonunu tamamladığını değerlendirdi. Bu temelde PKK 12. Kongresi, pratikleşme süreci Önder Apo tarafından yönetilmek ve yürütülmek üzere PKK'nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı" denildi.

"Silahlı mücadele yöntemini sonlandırma kararını, halkımızın herkesten daha iyi anlayacağına inancımız tamdır"

PKK 12'nci Kongresi kararlarıyla birlikte demokratik siyaset yöntemiyle daha güçlü gelişeceği vurgusunun yapıldığı bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"PKK'yı feshetme ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırma kararını, halkımızın herkesten daha iyi anlayacağına, demokratik toplum inşası temelinde demokratik mücadele döneminin görevlerine sahip çıkacağına inancımız tamdır. Halkımızın kadınlar ve gençler öncülüğünde, yaşamın her alanında öz örgütlerini oluşturması, dilleri, kimlikleri ve kültürleriyle kendine yeterli olma temelinde örgütlenmesi, saldırılar karşısında kendini savunur hale gelmesi ve seferberlik ruhuyla komünal demokratik toplumu inşa etmesi hayati önemdedir. Bu temelde Kürt siyasi partilerinin, demokratik örgütlerinin, kanaat önderlerinin Kürt demokrasisini geliştirme ve Kürt demokratik uluslaşmasını sağlama yönündeki sorumluluklarını yerine getireceklerine inanıyoruz. Mücadele ve direniş ile geçen özgürlük tarihimizin mirası PKK 12. Kongresi kararlarıyla birlikte demokratik siyaset yöntemiyle daha güçlü gelişecek, halklarımızın geleceği özgürlük ve eşitlik temelinde gelişme gösterecektir. Yoksul ve emekçi halklarımız, tüm inanç grupları, kadınlar ve gençler, işçiler, köylüler ve iktidar dışında kalmış tüm kesimler barış ve demokratik toplum sürecinde haklarını savunarak demokratik adil bir ortamda ortak yaşamı geliştireceklerdir."

TBMM'ye, iktidar ve muhalefet partilerine çağrı: Siyaset hakkı, hukuki güvence

"Kongremizin aldığı PKK'nin fesih ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırma kararı kalıcı barışa ve demokratik çözüme güçlü bir zemin sunmaktadır" denilen bildiride, söz konusu kararların uygulanmasında Öcalan'ın süreci yürütüp yönlendirmesi gerektiği ve demokratik siyaset hakkının tanınması ile "sağlam, bütünlüklü bir hukuki güvence" gerektiği vurgusu yapıldı. Bildiride, "Bu aşamada Türkiye Büyük Millet Meclisinin tarihi sorumlulukla rolünü oynaması önemli olmaktadır. Aynı şekilde hükümet ve ana muhalefet partisi başta olmak üzere Meclis'te temsili bulunan tüm siyasi partileri, sivil toplum örgütlerini, din ve inanç topluluklarını, demokratik basın kuruluşlarını, kanaat önderlerini, aydınları, akademisyenleri, sanatçıları, işçi-emekçi sendikalarını, kadın-gençlik örgütlerini, ekolojist hareketleri sorumluluk altına girerek barış ve demokratik toplum sürecine katılmaya çağırıyoruz" denildi.

Sol örgüt ve partilere çağrı

Bildirgede, Türkiye'deki sol parti ve örgütlere de Deniz Gezmiş'in idam edilmeden önceki son sözleri hatırlatılarak çağrı yapıldı. Bildirgede, "Türkiye'nin sol-sosyalist güçleri, devrimci yapı, örgüt ve şahsiyetlerinin Barış ve Demokratik Toplum sürecini sahiplenmeleri ile halkların, kadınların ve ezilenlerin mücadelesi yeni bir düzey kazanacaktır. Bu, son sözleri 'Yaşasın Türk ve Kürt Halklarının Kardeşliği ve Tam Bağımsız Türkiye!' olan büyük devrimcilerin amaçlarını başarmak anlamına gelecektir" denildi.

"Uluslararası güçler katkı sunmalı"

Terör örgütü kongre sonuçlarını duyurduğu bildirgede, yabancı devletere de çağrı yaptı, "Uluslararası güçleri halkımıza yönelik yürütülen yüzyıllık soykırım politikalarındaki sorumluluklarını görerek demokratik çözüme engel olmamaya ve sürece yapıcı katkılarını sunmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel PKK, Feshetme ve Silah Bırakma Kararı Aldı - Son Dakika

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