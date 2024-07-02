PKK/YPG, Suriye Kürt Ulusal Konseyi üyelerini kaçırdı

TEL Terör örgütü PKK/ YPG'nin işgal ettiği Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde, muhalif Suriye Kürt Ulusal Konseyinin (ENKS) 20'ye yakın üyesi kaçırıldı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre dün, PKK/YPG'li teröristlerin ihlallerine karşı protesto düzenlemek isteyen 20'ye yakın ENKS üyesi ve destekçisi kaçırıldı.
Protestonun yapıldığı yere gelen teröristler, ENKS'den Süleyman Oso, Muhammed İsmail, Abdüssamed Birro, Faysal Yusuf, Nimet Davut ve Taher Hassaf'ı darbederek kaçırdı.
ENKS üyelerinin nereye götürüldüğü henüz bilinmiyor.
ENKS'den kınama
Muhalif Kürtlerin oluşturduğu ENKS'den yapılan yazılı açıklamada, barışçıl eylemcilerle "barbar ve vahşice" saldırılması şiddetli şeklide kınandı.
ABD'nin, ENSK'ye karşı işlenen suçu kınamaya çağrıldığı açıklamada, saldırıdan PKK'nın Suriye kolu SDG ve PYD sorumlu tutuldu.
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