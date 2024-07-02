PKK/YPG, Suriye Kürt Ulusal Konseyi üyelerini kaçırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

PKK/YPG, Suriye Kürt Ulusal Konseyi üyelerini kaçırdı

TEL Terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde, muhalif Suriye Kürt Ulusal Konseyinin (ENKS) 20'ye yakın üyesi kaçırıldı. PKK/YPG'li teröristler, ENKS üyelerini darbederek kaçırdı. ENKS, saldırıyı kınayarak ABD'yi suçu kınamaya çağırdı ve saldırıdan PKK'nın Suriye kolu SDG ve PYD'yi sorumlu tuttu.

02.07.2024 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEL Terör örgütü PKK/ YPG'nin işgal ettiği Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde, muhalif Suriye Kürt Ulusal Konseyinin (ENKS) 20'ye yakın üyesi kaçırıldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre dün, PKK/YPG'li teröristlerin ihlallerine karşı protesto düzenlemek isteyen 20'ye yakın ENKS üyesi ve destekçisi kaçırıldı.

Protestonun yapıldığı yere gelen teröristler, ENKS'den Süleyman Oso, Muhammed İsmail, Abdüssamed Birro, Faysal Yusuf, Nimet Davut ve Taher Hassaf'ı darbederek kaçırdı.

ENKS üyelerinin nereye götürüldüğü henüz bilinmiyor.

ENKS'den kınama

Muhalif Kürtlerin oluşturduğu ENKS'den yapılan yazılı açıklamada, barışçıl eylemcilerle "barbar ve vahşice" saldırılması şiddetli şeklide kınandı.

ABD'nin, ENSK'ye karşı işlenen suçu kınamaya çağrıldığı açıklamada, saldırıdan PKK'nın Suriye kolu SDG ve PYD sorumlu tutuldu.

Kaynak: AA

Suriye, YPG, PKK, Terör, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PKK/YPG, Suriye Kürt Ulusal Konseyi üyelerini kaçırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:18 Masada önemli konular var Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı Masada önemli konular var! Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı
16:42 İstanbul’da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı İstanbul'da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı
15:29 Hindistan’da ayin sırasında izdiham En az 87 kişi hayatını kaybetti Hindistan'da ayin sırasında izdiham! En az 87 kişi hayatını kaybetti
14:09 Sinan Ateş davasında tartışma Mahkeme başkanı, Ayşe Ateş’in avukatını salondan atmak istedi Sinan Ateş davasında tartışma! Mahkeme başkanı, Ayşe Ateş'in avukatını salondan atmak istedi
13:19 Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler’den net mesaj Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj
16:49 Kimse böyle bir hamle beklemiyordu Fenerbahçe’den milli yıldıza kanca Kimse böyle bir hamle beklemiyordu! Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca
15:53 “En yüksek asgari ücret bizde“ diyen Şimşek’e zehir zemberek sözler "En yüksek asgari ücret bizde" diyen Şimşek'e zehir zemberek sözler
15:50 Kayseri’de tansiyon yüksek Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı Kayseri'de tansiyon yüksek! Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı
15:24 Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti! Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi
15:15 Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil’in son halini görenler tanıyamıyor Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil'in son halini görenler tanıyamıyor
14:47 Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti! Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu
14:29 Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi
14:20 Devler Ligi’nin kazananını bilmişti Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti Devler Ligi'nin kazananını bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti
13:57 Suriyelilere vergi muafiyeti mi var Cumhurbaşkanlığından iddialara yanıt Suriyelilere vergi muafiyeti mi var? Cumhurbaşkanlığından iddialara yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 18:06:08. #1.13#
SON DAKİKA: PKK/YPG, Suriye Kürt Ulusal Konseyi üyelerini kaçırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement