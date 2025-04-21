Plateau'da Silahlı Saldırılara Protesto - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Plateau'da Silahlı Saldırılara Protesto

Nijerya'nın Plateau eyaletinde artan silahlı saldırılar, Hristiyan Dernekleri tarafından protesto edildi.

21.04.2025 18:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya'nın orta kesimindeki Plateau eyaletinin genellikle güneyi olmak üzere çeşitli bölgelerinde son zamanlarda artan silahlı saldırılar, vatandaşlar tarafından protesto edildi.

Hristiyan Dernekleri Birliği (CAN) Plateau Eyalet Başkanı Polycarp Lubo öncülüğünde düzenlenen protesto, sabah saatlerinde eyaletin başkenti olan Jos'taki Fwavwei kavşağında sabah saatlerinde başladı.

Yüzlerce göstericinin katıldığı yürüyüş, şehirde trafik sıkışıklığına yol açtı ve yaklaşık 2 bin kişinin yolda mahsur kalmasına neden oldu.

Göstericiler, "Ölenler boşuna ölmedi", "Barış için yürüyoruz", "Katliam dursun", "Kan dökülmesine son", "Her can değerlidir" ve "Plateau yaşasın" gibi ifadeler içeren yazılı dövizler taşıdı.

CAN Plateau Eyalet Başkanı Lubo, burada yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıların engellenmesi gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Plateau'yu yıllardır kasıp kavuran bu şiddet sarmalına karşı tüm paydaşların, geleneksel liderler, dini önderler, güvenlik güçleri ve sivil toplum kuruluşları dahil artık ortak bir duruş sergilemesinin zamanı gelmiştir."

Saldırılara "terör" tanımı

Öte yandan, Plateau Eyalet Valisi Caleb Mutfwang, protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, son saldırıların "koordineli terör eylemleri" olduğunu ve bölge halkını yerinden etme amacı taşıdığını söyledi.

Vali Mutfwang, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için kararlı adımlar attıklarını ifade etti.

Valilik tarafından alınan yeni tedbirler kapsamında, saldırıların yoğun yaşandığı bölgelerde gece otlatma yasağı getirildi ve motosiklet kullanımı kısıtlandı.

Çoban-çiftçi çatışması

Plateau eyaletinde hayvancılıkla meşgul olan Fulani kabilesi ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için eyaletin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını öne sürüyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını tehdit ediyor. Son iki haftada eyalette düzenlenen silahlı saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Plateau, Nijerya, Şiddet, Güncel, Dünya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Plateau'da Silahlı Saldırılara Protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamyonet kasasındaki köpeği halatla dövdü Kamyonet kasasındaki köpeği halatla dövdü
Alkollü sürücü tırla hastane otoparkına girdi: Uyuşturucu madde ele geçirildi Alkollü sürücü tırla hastane otoparkına girdi: Uyuşturucu madde ele geçirildi
Aziz Yıldırım kanadından Fenerbahçe’nin puan kaybına zehir zemberek tepki Aziz Yıldırım kanadından Fenerbahçe'nin puan kaybına zehir zemberek tepki
AK Parti MKYK toplanıyor Masada kritik bir konu başlığı var AK Parti MKYK toplanıyor! Masada kritik bir konu başlığı var
ABD, Yemen’in başkenti Sana’yı vurdu: 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Galatasaray’ın yıldızı Fenerbahçe’nin puan kaybı sonrası hemen telefona sarıldı Galatasaray'ın yıldızı Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası hemen telefona sarıldı
Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor’dan bomba paylaşım Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor'dan bomba paylaşım
Oyuncu Sevil Akdağ’ın vahşice katlettiği Elif Kırav’ın yakın arkadaşı olayın iç yüzünü anlattı Oyuncu Sevil Akdağ'ın vahşice katlettiği Elif Kırav'ın yakın arkadaşı olayın iç yüzünü anlattı
Acun Ilıcalı: Şampiyonluk şansımız çok zor gözüküyor Acun Ilıcalı: Şampiyonluk şansımız çok zor gözüküyor
Erdoğan’ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor Erdoğan'ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor
Sergen Yalçın’dan Mourinho’ya olay sözler: Biz bu Portekizlilerin kültürünü iyi biliyoruz Sergen Yalçın'dan Mourinho'ya olay sözler: Biz bu Portekizlilerin kültürünü iyi biliyoruz

22:34 Papa Franciscus’un vasiyeti belli oldu Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu
21:22 İYİ Parti’den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
20:56 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar
19:46 Öcalan’dan Sırrı Süreyya Önder’e mesaj: Ön yargıları toplumda kırdı, Meclis’te kırdı, sokakta kırdı Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder'e mesaj: Ön yargıları toplumda kırdı, Meclis'te kırdı, sokakta kırdı
19:44 Devlet Bahçeli’den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var
09:15 Süleyman Soylu’dan Kuzey Kıbrıs iddialarına sert tepki: Namussuzlara duyurulur Süleyman Soylu'dan Kuzey Kıbrıs iddialarına sert tepki: Namussuzlara duyurulur
09:09 20 kilo birden veren Işın Karaca sırrını ilk kez açıkladı 20 kilo birden veren Işın Karaca sırrını ilk kez açıkladı
09:06 Silahlı saldırıda ölen şahsın yakınları, husumetlilerinin evini ateşe verdi Silahlı saldırıda ölen şahsın yakınları, husumetlilerinin evini ateşe verdi
09:05 Fenerbahçe’yi şampiyonluktan eden futbolcu Galatasaraylı futobolcuların aşığı çıktı Fenerbahçe'yi şampiyonluktan eden futbolcu Galatasaraylı futobolcuların aşığı çıktı
09:00 Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 3 şüpheli yurt dışında yakalandı Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 3 şüpheli yurt dışında yakalandı
08:58 Altın fiyatlarında tarihi zirve Bu kadarı şaşırttı Altın fiyatlarında tarihi zirve! Bu kadarı şaşırttı
08:50 Popüler ayakkabı markasına “domuz derisi“ cezası Popüler ayakkabı markasına "domuz derisi" cezası
08:45 Çin bu kez çok sert Kim var kim yok tehdit ettiler Çin bu kez çok sert! Kim var kim yok tehdit ettiler
08:43 Demet Akalın’dan Bestemsu Özdemir’e estetik göndermesi Demet Akalın'dan Bestemsu Özdemir'e estetik göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 00:13:06. #7.13#
SON DAKİKA: Plateau'da Silahlı Saldırılara Protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement