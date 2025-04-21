Plateau'da Silahlı Saldırılara Protesto

Nijerya'nın orta kesimindeki Plateau eyaletinin genellikle güneyi olmak üzere çeşitli bölgelerinde son zamanlarda artan silahlı saldırılar, vatandaşlar tarafından protesto edildi.

Hristiyan Dernekleri Birliği (CAN) Plateau Eyalet Başkanı Polycarp Lubo öncülüğünde düzenlenen protesto, sabah saatlerinde eyaletin başkenti olan Jos'taki Fwavwei kavşağında sabah saatlerinde başladı.

Yüzlerce göstericinin katıldığı yürüyüş, şehirde trafik sıkışıklığına yol açtı ve yaklaşık 2 bin kişinin yolda mahsur kalmasına neden oldu.

Göstericiler, "Ölenler boşuna ölmedi", "Barış için yürüyoruz", "Katliam dursun", "Kan dökülmesine son", "Her can değerlidir" ve "Plateau yaşasın" gibi ifadeler içeren yazılı dövizler taşıdı.

CAN Plateau Eyalet Başkanı Lubo, burada yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıların engellenmesi gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Plateau'yu yıllardır kasıp kavuran bu şiddet sarmalına karşı tüm paydaşların, geleneksel liderler, dini önderler, güvenlik güçleri ve sivil toplum kuruluşları dahil artık ortak bir duruş sergilemesinin zamanı gelmiştir."

Saldırılara "terör" tanımı

Öte yandan, Plateau Eyalet Valisi Caleb Mutfwang, protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, son saldırıların "koordineli terör eylemleri" olduğunu ve bölge halkını yerinden etme amacı taşıdığını söyledi.

Vali Mutfwang, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için kararlı adımlar attıklarını ifade etti.

Valilik tarafından alınan yeni tedbirler kapsamında, saldırıların yoğun yaşandığı bölgelerde gece otlatma yasağı getirildi ve motosiklet kullanımı kısıtlandı.

Çoban-çiftçi çatışması

Plateau eyaletinde hayvancılıkla meşgul olan Fulani kabilesi ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için eyaletin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını öne sürüyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını tehdit ediyor. Son iki haftada eyalette düzenlenen silahlı saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.