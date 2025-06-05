Polatlı\'da bayramlaşma töreni düzenlendi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Polatlı Belediyesi Sami Çay Kültür Merkezi ve Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programa, Kaymakam Murat Bulacak, Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Gökşen, Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, ilçe Müftüsü Selami Bayrakçi ile kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Polatlı'da görev süresi dolan Kaymakam Murat Bulacak, vatandaşlardan helallik istedi.

Bayramda seyahat eden vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını isteyen Bulacak, "Polatlı'da 5 yıl huzur içerisinde görev yaptım. Bu şehirden ve insanından çok memnun kaldım." dedi.

Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ise Kurban Bayramı tedbirlerini aldıklarını, bugüne kadar herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadıklarını anlattı.

Dünyada yaşanan zulümlere dikkati çeken Başkan Yıldızkaya, "İslam coğrafyasında yine kan, yine göz yaşı var. Filistin'de, Gazze'de, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara, zulüm gören insanlara rabbimin, Yüce Mevla'nın yardım etmesini niyaz ediyorum. Başta şehit aileleri olmak üzere herkesin bayramını tebrik ediyorum" diye konuştu.

Bayramlaşmanın ardından protokol üyeleri, şehit mezarları, Polatlı Devlet Hastanesi, ilçe jandarma Komutanlığı, Şehit Ali Sapan Polis Merkezi Amirliği ile şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti.