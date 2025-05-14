Ankara'nın Polatlı ilçesinde, Ankara Kalkınma Ajansı ve Valilik iş birliğiyle "Coğrafi İşaretler Mentörlük Eğitimi" gerçekleştirildi.
Polatlı Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitimde, katılımcılara ilçenin coğrafi işaretli ürün potansiyeli, mevcut tescilli ürünlerin uluslararası pazarlara erişiminin kolaylaştırılması ve Avrupa Birliği coğrafi işaret tescil süreçleri hakkında bilgi verildi.
Toplantıya Kaymakam Murat Bulacak, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, üreticiler, ticaret odası üyeleri, muhtarlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Son Dakika › Güncel › Polatlı'da Coğrafi İşaretler Eğitimi - Son Dakika
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