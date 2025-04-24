Polatlı'da Dolu Tarım Arazilerine Zarar Verdi

Polatlı'da dolu tarım arazilerinde zarara yol açtı
ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde etkili olan kısa süreli dolu yağışı, tarım arazilerinde zarara yol açtı.
Ankara genelinde etkili olan yağışlı hava, Polatlı'da kendini dolu olarak gösterdi. İkindi saatlerinde başlayan ve kısa süre etkili olan dolu yağışı nedeniyle ekili tarım arazileri zarar gördü.
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