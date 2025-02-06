Polatlı\'da İklim Değişikliği Çalıştayı

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Ankara'nın Polatlı İlçesinde "Polatlı İklim Değişikliği Uyum Eylem Planı Yapımı Projesi" kapsamında çalıştay düzenlendi.

Polatlı'da iklim değişikliğine karşı alınacak önlemleri belirlemek ve bölgenin geleceğe daha dirençli hale gelmesini sağlamak amacıyla İklim Değişikliği Uyum Eylem Planı Çalıştayı 13 Eylül Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Çalıştayda, kamu kurumları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, çiftçiler ve özel sektör temsilcileri ilçede iklim değişikliğine ilişkin çözüm önerilerini paylaştı.

Etkinlikte, Tohum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Musa Kaya, HBÜ Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necdet Kandemir, Prof. Dr. Ali Temerit, Prof. Dr. Giray Uyar, Dr. Mehtap Akyol, Cinsiyet Ayrımcılığı ve Sosyal Hizmet Uzmanı Neslihan Başak Yılmaz, Prof. Dr. Kasırga Yıldırak, sunumlarını gerçekleştirdi.

Çalıştayda, Polatlı'nın iklim değişikliğine bağlı riskleri ve bu risklere karşı alınabilecek önlemler, bölgenin tarımsal üretiminden su kaynaklarının yönetimine, kentleşmeden ekosistem koruma stratejilerine kadar gerçekleştirilecek eylemler irdelendi.

Çalıştayın açış konuşmasını yapan Polatlı Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Haşim Avcı, İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı yerel yönetimler olarak çözümler üretmek istediklerini, Şehrin yararına olan çalışmalara ağırlık verdiklerini dile getirdi.

Avcı, "Ülkemizin aydınlık geleceğini şekillendirecek gençlerimize daha güzel bir Polatlı bırakmak temel amacımızdır. İlçemizin tüm unsurlarıyla Polatlımıza sahip çıkacağız. Çalıştay sonucunda elde edilen verilerle Polatlı için uygulanabilir ve sürdürülebilir bir eylem planı oluşturulacak ve uygulamaya geçilecek." dedi.

Tohum Eğitim Kültür ve Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Musa Kaya ise, doğaya müdahalenin hata olduğunu, gelecek nesillere yaşanabilir bir Polatlı, Yaşanabilir bir Ankara, yaşanabilir bir Türkiye, Yaşanabilir bir Dünya bırakmanın önemli olduğunu dile getirdi.

Kaya, "Biz bu Doğayı, gelecek nesillerden ödünç aldık, o bir emanettir. bu emaneti aslına uygun olarak gelecek nesillere teslim etmemiz gerekir." diye konuştu.

Çalıştaya, Polatlı Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Haşim Avcı, Tohum Eğitim Kültür ve Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Musa Kaya, HBÜ Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necdet Kandemir, Prof. Dr. Ali Temerit, Prof. Dr. Giray Uyar, Dr. Mehtap Akyol, Cinsiyet Ayrımcılığı ve Sosyal Hizmet Uzmanı Neslihan Başak Yılmaz, Prof. Dr. Kasırga Yıldırak, Polatlı Kent Konseyi Başkanı Serpil Öztürk, muhtarlar, belediye meclisi üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Proje, Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığı, Avrupa Birliği fonu, Polatlı Belediyesi, Tohum Eğitim Kültür ve Doğa Derneğinin iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.