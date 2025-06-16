Polatlı\'da İlk Arpa Hasadı Yapıldı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bu yılın ilk mahsulü arpa, Polatlı Ticaret Borsası'na (PTB) getirildi.
PTB Başkanı Yahya Toplu, kıraç araziden de aynı bereketli sezon beklediklerini söyleyerek hasat döneminin hayırlı olmasını diledi.
Yeniköseler Mahallesi'nde üretilen yılın ilk mahsulü satışa sunuldu.
Arpanın 100 kilogramı sembolik rakam 370 liradan, geriye kalan 15 tonluk kısmı ise 11 liradan Erkan Bozkuş tarafından satın alındı.
PTB Başkanı Yahya Toplu ise sezonun ilk ürün arpasını getiren Ramazan Şimşek'e altın hediye etti.
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