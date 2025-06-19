Ankara'nın Polatlı ilçesindeki ticaret borsasında hasadı yapılan buğday mahsulü satıldı.
Polatlı Ticaret Borsası'ndaki (PTB) 2025 yılı ilk mahsul buğdayın satışı un fabrikasına yapıldı.
PTB Başkanı Yahya Toplu, yaptığı açıklamada çiftçilere verimli bir sezon diledi.
Sezonun ilk buğdayını getiren Metin Kaya, altınla ödüllendirdi.
Son Dakika › Güncel › Polatlı'da İlk Buğday Satışı Gerçekleşti - Son Dakika
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