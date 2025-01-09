Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir apartmanın kanalizasyon bağlantı çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti.
Polatlı ilçesindeki Şentepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan bir apartmanın kanalizasyon bağlantısı için çalışma yapılırken göçük meydana geldi.
Toprak altında kalan 2 işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Ekipler, işçilerden birinin cansız bedenine ulaştı.
Diğer işçiyi kurtarma çalışması sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Polatlı'da Kanalizasyon Çalışmasında Göçük - Son Dakika
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