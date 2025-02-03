Polatlı\'da Kız Arkadaşını Darp Eden Genç Tutuklandı

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ANKARA'nın Polatlı ilçesinde kız arkadaşı H.N.K.'yi (16) dövüp zorla araca bindirmeye çalışan Akif Ayaz (21), 'yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'kasten yaralama' ve 'hayvana kötü muamele' suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin darbettiği H.N.K.'nin köpeği 'Bulut' ise çevredekiler tarafından bulunup, veteriner kontrolünden sonra teslim edildi. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen H.N.K., şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Psikolojim çok kötü, kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Artık tek başıma dışarıya çıkmaya korkuyorum" dedi.

Akif Ayaz, iddiaya göre göre dün akşam saatlerinde tartıştığı kız arkadaşı H.N.K. ile saat 22.40'da Kurtuluş Mahallesi'ndeki Battalgazi Caddesi üzerinde buluştu. Akif Ayaz, tartışmaya devam ettiği H.N.K.'yı saçından çekip, tekme ve yumruk darbeleriyle zorla 06 PGM 09 plakalı otomobiline bindirmeye çalıştı. Ayaz, kendisine direnen H.N.K.'nin 'Maltese' cinsi köpeğini de defalarca tekmeledi. Ayaz'ın aracın arka koltuğuna zorla bindirdiği H.N.K., bu sırada kendisini dışarıya attı. Ayaz, kız arkadaşı ve köpeğini darbettikten sonra araca binerek uzaklaştı. Bu sırada H.N.K., yere düşerek başını kaldırıma çarptı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan olayda yaralanan H.N.K.'ye çevredekiler müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. H.N.K. Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Akif Ayaz, polis tarafından kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. 'Kasten yaralama' suçundan 4 suç kaydı bulunan Ayaz, emniyetteki işlemlerinin ardından 'yağma', 'kişi hürriyetinden yoksun bırakma', 'kasten yaralama' ve 'hayvana kötü muamele' suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılıktaki sorgusu sürüyor.

'ŞİKAYETÇİYİM, ADALET YERİNİ BULACAK'

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen H.N.K., poliste ifade vererek, Akif Ayaz'dan şikayetçi oldu. H.N.K., dün 17.30 sıralarında Akif Ayaz ile tartışma yaşadıklarını ve kendisini engellediğini belirterek, "21.30 civarı bana Instagram üzerinden ulaştı. 'Son bir kez konuşalım mı, küpen bende kalmış' gibi bir cümle kurdu. Sonra ben bununla buluşmaya gitmiştim. İlk başta benden af diledi, 'Affet beni, bir daha olmayacak' vesaire diye cümleler kurdu. Ben istemedim. Barışmak istemeyince cebindeki bıçağı bana doğru tutup, 'Seni öldürürüm, benden ayrılamazsın' gibi cümleler kurdu. Sonra beni zorla arabaya bindirmeye çalıştı. Ayaklarıyla yüzüme falan vurdu. O sırada köpeğim, 'Bana bir şey yapıyor' diye saldırmaya kalktı. Köpeğimi defalarca tekmeledi, aynı şekilde beni de. Sonra benim telefonumu zorla almaya çalıştı. Araçtan indiğimde köpeğimi bulamamıştım, büyük ihtimalle köpeğimi aldı diye arabaya tutunmaya çalıştım, o sırada yere düştüm, kaşımı yere vurdum. Şikayetçiyim, hiçbir şekilde susmayacağım, adalet yerini bulacak" dedi.

H.N.K., saldırganın daha önce de kendisini merdivenlerden ittiğini söyleyerek, "O zaman, 'Yanlışlıkla oldu' demişti. Hatta parmağımda yara izleri de mevcut. Ciddiye almamıştım, özür falan dilemişti. Psikolojim çok kötü, kendimi hiç iyi hissetmiyorum, artık tek başıma dışarıya çıkmaya korkuyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan olay sırasında kaçan H.N.K.'nın köpeği Bulut, çevredekiler tarafından bulundu. Veteriner hekimin yaptığı kontrolde sağlık durumu iyi olduğu belirlenen köpek, H.N.K'nin yakınlarına teslim edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği de olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi üzerinde 2 Şubat 2025 günü saat 22.40 sıralarında bir kadının ve köpeğinin darp edilmesi olayıyla ilgili ihbarın alınması üzerine derhal tahkikat başlatılmış ve darp edilen vatandaşımız 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilmiş olup yapılan ilk muayenede şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Olayın faili olduğu tespit edilen şüpheli kısa sürede yakalanmış, şüpheli ile mağdurun arkadaş oldukları ve yapılan ölçümlerde alkollü oldukları belirlenmiştir. Şüpheli şahıs gözaltına alınarak, adli makamlara sevk edilmiş olup, konuyla ilgili soruşturma sürdürülmektedir" denildi.

Haber-Kamera: Umutcan ÖREN-Muhammet BAYRAM-Emre EFE/ANKARA,