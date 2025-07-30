Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir besi çiftliğinde çalışan yabancı uyruklu 2 işçi, hayvan atıklarının toplandığı depodaki metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
Türkkarsak Mahallesi'nde faaliyet gösteren besi çiftliğindeki 2 işçi, çalışma arkadaşlarınca hayvan atıklarının bir araya getirildiği depoda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalede bulunduğu 2 işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi. İşçilerin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, metan gazına maruz kaldığı belirlenen işçilerin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Polatlı'da Metan Gazı Zehirlenmesi - Son Dakika
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