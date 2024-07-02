Poliport'ta göz göre İzmit Körfezi'ni kirlettiler - Son Dakika
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Poliport'ta göz göre İzmit Körfezi'ni kirlettiler

Polisan Holding'e ait Poliport Limanı'nda bir gemiden indirilen yük esnasında çevreye yayılan simsiyah dumanlar İzmit Körfezi'ni kirletti. Vatandaşlar o anları şaşkınlık içerisinde izledi. Poliport Limanı daha önce de petrol sızıntısı sebebiyle çevre felaketi yaşamıştı. Son olayda ise 'Gerda S' isimli gemiden indirilen ve kömür olduğu tahmin edilen yükün dumanı körfezi kirletti. Vatandaşlar, çevre felaketlerinin sık sık yaşandığını belirterek yetkililere tepki gösterdi.

02.07.2024 19:29
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Poliport'ta göz göre İzmit Körfezi'ni kirlettiler

KOCAELİ - Polisan Holding'e ait Poliport Limanı'nda bir gemiden indirilen yük esnasında çevreye yayılan simsiyah dumanlar İzmit Körfezi'ni kirletti. Vatandaşlar o anları şaşkınlık içerisinde izledi.

Polisan Holding'e ait Poliport Limanı'nda 2017 yılında meydana gelen petrol sızıntısı sebebiyle büyük çevre katliamı yaşanmıştı. Geçtiğimiz günlerde yine aynı limanda çekilen görüntüler, izleyenlerin tepkisini çekti. 'Gerda S' isimli gemiden limana indirilen ve kömür olduğu tahmin edilen yükün simsiyah dumanı, göz göre göre İzmit Körfezi'ni kirletti. Limanın hemen yanında bulunan restoranda oturan vatandaşlar o anları kayıt altına aldı. Çevre felaketinin sık sık yaşandığını belirten vatandaşlar, "Biz de çektik, dün akşam gönderdik ama bir faydası olmadı" diyerek görüntüyü çeken kişiye uyarılarda bulundu.

Kaynak: İHA

Polisan, Çevre, Enerji, Güncel, Son Dakika

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