Polis Merkezine Saldırı Girişimi Davası

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki polis merkezine pompalı tüfekle saldırı girişiminde bulunan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık R.D. ile avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı, olaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarındaki iyileştirmenin tamamlanmaması nedeniyle bilirkişi raporunun henüz dosyaya eklenmediğini belirtti.

R.D, savunmasında terör örgütü DEAŞ ile bağlantısının olmadığını iddia ederek, "Olay sebebiyle pişmanım. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluğunun devamına karar verilmesini istedi.

R.D'nin tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Köprübaşı Polis Merkezi Amirliğinin bahçesine 23 Şubat'ta gece saatlerinde otopark kapısının açık olduğu sırada giren R.D'nin ateş açmaya çalıştığı pompalı tüfeği tutukluk yapmıştı.

Polislerin ateş açmasıyla omzundan vurularak yakalandıktan sonra tutuklanan sanık hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan da 40 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.