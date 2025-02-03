Polisten şehit kızı Eylül\'e sürpriz; kortej eşliğinde okuluna bıraktılar

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SAMSUN'da şehit polis memuru Atakan Arslan'ın kızı Eylül Asel'e, yarıyıl tatilinin ilk gününde babasının meslektaşları sürpriz yaptı. Polis ekipleri, evinden aldıkları Eylül Asel'i kortej eşliğinde okuluna götürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri, 2020 yılında Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kimlik kontrolü sırasında vurularak şehit edilen polis memuru Atakan Arslan'ın kızı Eylül Asel'e 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı bahar döneminin ilk gününde sürpriz yaptı. Kortej eşliğinde evinden alınan 2'nci sınıf öğrencisi Eylül Asel, öğrenim gördüğü okuluna götürüldü. Eylül Asel, büyük sevinç yaşadı.

İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından o anlara ilişkin görüntüleri, "Şehidimiz Polis Memuru Atakan Arslan'ın emaneti Eylül Asel kızımızı 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminin ilk gününde, yunus ekiplerimizle evinden alınarak kortej eşliğinde öğrenim gördüğü okuluna bıraktık. Tüm şehitlerimize ve ebediyete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet dileriz. Ayrıca 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar dileriz" notuyla paylaştı.